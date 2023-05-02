Егоров Егор Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Егор
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14799. ЕГОРОВ, ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 50 л. Гр. Калужск. у., Слядневск. в., д. Роизново; — Н. С. Сущевско-Маринск. р. 2 отд. г. Москвы. Торговля стнрт., лиш. св. 5 л. Осужд. 26 янв. 920.
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