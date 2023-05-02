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Бабин Иван Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабин
Имя
Иван
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
1244. Бабин Иван Прокофьевич, 18 л., б. Казанск. г., Чистопольск. у., Н.-Шешлинск. в. и с. Ив.-Вознесенск. Г. С. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20 сент. 926.

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