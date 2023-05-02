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Томингас Иоганнес Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томингас
Имя
Иоганнес
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140059. ТОМИНГАСЪ, ІОГАННЕСЪ Петровъ. К. Гапсальск. у., Суремойзск. в., 22 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Рев.-Гапсальск. С. М. С. 16 Апр. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909.

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