Курочкин Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курочкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7693. КУРОЧКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ, 19 л., Сальск. окр., Пролетарск. в., с. Платовского. Н. С. 5 уч. Сальск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Срок. исп. не указ., осужд. 30 июля 923.
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