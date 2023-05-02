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Курочкин Иван Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкин
Имя
Иван
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7693. КУРОЧКИН ИВАН ЕГОРОВИЧ, 19 л., Сальск. окр., Пролетарск. в., с. Платовского. Н. С. 5 уч. Сальск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. и пор. пр. 1½ г. Срок. исп. не указ., осужд. 30 июля 923.

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