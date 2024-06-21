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Чертакова Ксения Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чертакова
Имя
Ксения
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141215. ЧЕРТАКОВА, КСЕНІЯ ИВАНОВА. К. Уфимск. у., Надеждинск. в., с. Быкова, 19 л.; — Уфимск. О. С. 21 Авг. 909, 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Нояб. 909.

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