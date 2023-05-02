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Конопецкий Владислав Адамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конопецкий
Имя
Владислав
Отчество
Адамович
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6420. КОНОПЕЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ АДАМОВИЧ, 27 л., Рд. в Ковенск. г., Вилькомирск. у., Андреевск. в., д. Сурдичи, Прибайкальск. Губсуд, Ст. 85, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 сент. 923.

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