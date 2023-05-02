Конопецкий Владислав Адамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конопецкий
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Адамович
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6420. КОНОПЕЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ АДАМОВИЧ, 27 л., Рд. в Ковенск. г., Вилькомирск. у., Андреевск. в., д. Сурдичи, Прибайкальск. Губсуд, Ст. 85, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 1 сент. 923.
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