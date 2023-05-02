Челышкин Иван Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Челышкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 26 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11931. ЧЕЛЫШКИН ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 34 л., Судогодск. у., Смолинск. в., д. Дмитриевской. Н. С. 4 уч. Судогодск. у. Ст. 144, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26/ІІ—26.
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