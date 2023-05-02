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Алимов Аким Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алимов
Имя
Аким
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
31 июль 1903
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
44808. АЛИМОВЪ, АКИМЪ КОНСТАНТИновъ. К. Касимовск. у., Домодѣдовск. в., д. Спудней, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Сухарев. уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Іюля 903 (Вѣр.).

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