Алимов Аким Константинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алимов
- Имя
- Аким
- Отчество
- Константинов
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44808. АЛИМОВЪ, АКИМЪ КОНСТАНТИновъ. К. Касимовск. у., Домодѣдовск. в., д. Спудней, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Сухарев. уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Іюля 903 (Вѣр.).
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