Троценко Леонтий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Троценко
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 470
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154664. ТРОЦЕНКО. ЛЕОНТІЙ ИВАновъ (онъ же Бабарикъ). К. Радомысльск. у., Коростышевск. в., с. Гуменика, 22 л.; — Кіев. О. С. 18 Сент. 909, 134, 135, 149, 152, 1654¹ и 1655 У., 169 и 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 58798, арест. отд. 3 г. Исп. 4 Нояб. 909. | 906 г. М. С. 3 уч. Радомысльск. окр., 169 М. — тюр. 6 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.