Поникаровских Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поникаровских
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86339. ПОНИКАРОВСКИХЪ, ВАСИЛІЙ Ивановъ, 27 л. К. Шадрин. у., Иванищевск. в., д. Могильской, рд. въ г. Шадринскѣ; — М. С. 1 уч. Курган. у., 9 Сент. 910, 169, 2, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Сент. 910. | 18 Авг. 908 г. М. С. 2 уч. Владивостокск. О. С., за кражу, тюр. 6 м.
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