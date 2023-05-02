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Звягин Семен Митрофанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Звягин
Имя
Семен
Отчество
Митрофанович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
Источник
Скан
Оригинальная запись
15206. ЗВЯГИН, СЕМЕН МИТРОФАНОВИЧ, 33 л. Гр. Богородицк. у., Солодиловск. в., д. Дурновки; — Р. В. Т. 26 бриг. Вохр. Дезертирство, лиш. св. 6 м. Исп. 25 июня 920.

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