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Рачек Василий Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рачек
Имя
Василий
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
28107. РАЧЕК, ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 36 л. Гр. Слуцк. у., Говезнанск. в.; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 26 д. пр. з. условно.

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