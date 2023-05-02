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Свиридова Евгения Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свиридова
Имя
Евгения
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
10363. СВИРИДОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 18 л., Бугульминск. к., Поповск, в., с. Альшеево. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 23/ХІ — 24.

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