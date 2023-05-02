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Малафеева Екатерина Осиповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малафеева
Имя
Екатерина
Отчество
Осиповна
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8607. МАЛАФЕЕВА ЕКАТЕРИНА ОСИПОВНА, 46 л., б. Симбирск. у., Кмочищенск. в., с. Анненкова. Н. С. Дежурн. кам. б. г. Симбирска. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 15 д. исп. 23 ноября 923.

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