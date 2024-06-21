Борисов Василий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Василий Петров

Борисов Василий Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисов
Имя
Василий
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130237. БОРИСОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТРОВЪ. К. Карсун. у., Жадовск. в., с. Румянцева, 22 л.; — Симбирск. О. С., 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 10 Іюня 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close