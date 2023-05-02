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Якушина-Коновалова Екатерина Матвеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якушина-Коновалова
Имя
Екатерина
Отчество
Матвеевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
12491. ЯКУШИНА-КОНОВАЛОВА, ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВНА, 29 л. Гр. Ефремовск. у., Стунинск. в. и с.; — Н. С. 7 уч. Донецк. окр. Кража, лиш. св. 10 л. условно.

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