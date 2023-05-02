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Булатов Климентий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булатов
Имя
Климентий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
887. Булатов Климентий Леонтьевич, 19 л., Нолинск. у., Унинск. в., д. М.-Булатовской. Н. С. 4 уч. Нолинск. у. Ст. 143, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24/ХІІ—26.

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