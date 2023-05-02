Блинов Яков Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130080. БЛИНОВЪ, ЯКОВЪ АРХИПОВЪ. К. Свіяжск. у., Ташевск. в., с. Ключищей, 49 л.; — Казанск. О. С. 27 Авг. 909, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Сент. 909.
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