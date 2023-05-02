Блинов Яков Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Яков Архипов

Блинов Яков Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блинов
Имя
Яков
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130080. БЛИНОВЪ, ЯКОВЪ АРХИПОВЪ. К. Свіяжск. у., Ташевск. в., с. Ключищей, 49 л.; — Казанск. О. С. 27 Авг. 909, 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 29 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close