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Чуркин Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чуркин
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
16 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 253
Источник
Скан
Оригинальная запись
8098. ЧУРКИН, АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 40 л. Гр. Бронницк. у., Михайловск. в., д. Федотова; - Н. С. Рождественск. уч. г. Москвы. Кража, прин. раб. 6 м. Исп. 16 дек. 919.

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