Блинов Иван Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45257. БЛИНОВЪ, ИВАНЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Николаев. у., Березоволуковск. в., с. Цѣлоковки, 27 л.; — Уфимск. О. С., 2 п. 1 ч. 1649 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 5 Марта 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.