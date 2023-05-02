Сердюков Даниил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сердюков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8998. СЕРДЮКОВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Еланск. у., в. и с. В. Т. при 32 стр. див. Приволжск. окр. Ст. 204, лиш. св. 1 г. 9 м. 25 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 марта 923.
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