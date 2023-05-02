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Голубев Егор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голубев
Имя
Егор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46144. ГОЛУБЕВЪ, ЕГОРЪ ИВАНОВЪ. К. Елецк. у., в. и д. Воронецкой, 49 л.; — У. Чл. О. С., по Богодухов. у., 16 и 170 М., тюр. 8 м. Исп. 18 Мая 905.

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