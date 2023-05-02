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Куликов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7543. КУЛИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 34 л., Маловишерск. у., Заозерск. в., с. Поддубья. Н. С. 13 отд. б. г. Петрограда. Ст. ст. 187, 189 и 220, лиш. св. 1½ Исп. 5 ноября 923.

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