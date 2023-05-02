Рыбальченко Алексей Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рыбальченко
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28338. РЫБАЛЬЧЕНКО, АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 33 л. Гр. г. Екатеринодара; — Н. С. 5 уч. г. Екатеринодара. Дача взятки, пр. р. 6 м. Исп. 17 авг. 920.
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