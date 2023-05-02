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Мазохин Егор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазохин
Имя
Егор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8484. МАЗОХИН ЕГОР АНДРЕЕВИЧ, 22 л., Московск. у., с. Трубина. Московск. Губсуд. Ст. ст. 86 ч. 1, 180 п. «б», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 27 ноября 923.

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