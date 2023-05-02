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Загаевская Каролина Флорианова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Загаевская
Имя
Каролина
Отчество
Флорианова
Дата исполнения приговора
07 июль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46798. ЗАГАЕВСКАЯ, КАРОЛИНА ФЛОріанова. К. Острожск. у., Ляховецк. в., с. Окоповъ, 36 л.; — Засл.-Острожск. С. М. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Іюля 905.

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