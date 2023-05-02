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Кислицын Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кислицын
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
15766. КИСЛИЦЫН, ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Котельническ. у., Верхотульск. в., д. Душкина; — Н. С. 5 уч. Котельническ. у. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 20 авг. 920.

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