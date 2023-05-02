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Наумчук Иван Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Наумчук
Имя
Иван
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
33987. НАУМЧУКЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Дубенск. у., Ма. шнск. в., м. Острожца, 37 л.; — М. С. 3 уч. Дубенск. окр., 169 и 2 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 а. Исп. 19 Дек. 904.

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