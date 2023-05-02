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Бирюков Семен Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бирюков
Имя
Семен
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
37729. БИРЮКОВЪ, СЕМЕНЪ ИВАНОВЪ. Зап. ряд., 34 л., рд. и прип. Петров. у., въ в. и с. Пылкова, 34 л.; — Саратов. О. С. (въ 3 р.), 114, 9 и 1647 У. съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 13 Апр. 905. | 902 104310 169 М. | 97 16977 169 М.

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