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Бабурин Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабурин
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
398. БАБУРИН, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Кинешемск. у., Жирятинск. в., д. Шалдова; - Н. С. 5 р-на г. Ярославля. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 3 июня 919.

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