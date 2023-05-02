Гусакова Аграфена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусакова Аграфена Петровна

Гусакова Аграфена Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусакова
Имя
Аграфена
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3618. ГУСАКОВА АГРАФЕНА ПЕТРОВНА, 35 л., Кавказск, отд., станицы Тихорецкой. Н. С. 3 уч. Кавказск, отд. Ст. 140а, лиш. св. 5 л. Исп. 16 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.