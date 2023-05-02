Гусакова Аграфена Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусакова
- Имя
- Аграфена
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3618. ГУСАКОВА АГРАФЕНА ПЕТРОВНА, 35 л., Кавказск, отд., станицы Тихорецкой. Н. С. 3 уч. Кавказск, отд. Ст. 140а, лиш. св. 5 л. Исп. 16 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.