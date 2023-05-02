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Останин Федор Назарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Останин
Имя
Федор
Отчество
Назарович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7299. ОСТАНИН ФЕДОР НАЗАРОВИЧ, 28 л., Томск. у., Болотинск. в. и с. Томск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 180 п. «б» и 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. 8 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 дек. 923.

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