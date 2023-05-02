Панкратов Константин Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панкратов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9840. Панкратов Константин Дмитриевич, 39 л., Петровск. уч. Ключевск. в., д. Жедринки. Н. С. 1 уч. Саратовск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17 дек. 926.
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