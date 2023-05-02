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Болспаев Башык

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болспаев
Имя
Башык
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
742. Болспаев Башык. 25 л., Семипалатинск. г., Бухтарминск. у., Алтайск. в. Н. С. 25 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. П. в. з. с.

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