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Никитин Александр Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Александр
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
23 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
97101. НИКИТИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Алексѣевъ (онъ же Широковъ), 27 л. К. Чембарск. у., Высокинск. в., д. Ивановки, рд. Иркут. г., на Николаев. Желѣзодѣлат. зав.; — М. С. 3 уч. Красноярск. у., Енисейск. г., 7 Мая 911, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 23 Мая 911. | 903 5877 169 М.

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