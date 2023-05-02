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Петухов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петухов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27669. ПЕТУХОВ, МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 40 л. Гр. Осинск. у., Савинск. в., с. Ревизы; — Н. С. 6 уч. Осинск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. и 8 м. Исп. 21 дек. 920.

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