Голиков Иван Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голиков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81443. ГОЛИКОВЪ, ИВАНЪ МОИСЕЕВЪ, 35 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Стародубск. у. и в., с. Левенки; — Стародубск. О. С., 22 Марта 911, 152, 2 п. 1655, 2 и 5 п. 1659 и 1659¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 12 Мая 911. | 908 32409 2 ч. 1655 У. | 900 31805 170 М. | 906 17598 170 М. | 97 1490 169 М. | 903 55187 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.