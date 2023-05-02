Глинков Никита Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлинков Никита Ефимович

Глинков Никита Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глинков
Имя
Никита
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1501. Глинков Никита Ефимович, 23 л., Смоленск. у., Любавичск. в., д. Малые-Орловичи. В. Т. Западн. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.