Бусынкин Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бусынкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130466. БУСЫНКИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Алексѣевъ. К. Симбирск. у., в. и с. Ключищей, 16 л.; — У. Чл. О. С. по Симбирск. у. 9 Сент. 909, 11 и 170¹ М., отвѣтств. надз. родит. Исп. 20 Окт. 909.
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