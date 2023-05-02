Уткин Петр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уткин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 349
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12891. Уткин Петр Васильевич, 46 л., Череповецк. у., Щетинск. в., с. Батран. Н. С. 4 уч. Череповецк. у. Ст. 143, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 14 мая 926.
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