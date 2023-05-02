Белоненко Даниил Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоненко
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 343. БЕЛОНЕНКО, ДАНИИЛ ТРОФИМОВИЧ, 36 л. Гр. Кременчугск. у., Песковск. в. и с.;— Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Укрыват. прест., лиш. св. 3 г. Исп. 8 февр. 922.
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