Марченко Федор Аполлонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Аполлонович
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7205. МАРЧЕНКО ФЕДОР АПОЛЛОНОВИЧ, 24 л. Рд. в Гродненск. г., г. Белостоке. Смоленск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 1 г. 2 м. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 9 февр. 924.
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