Глинкина Мария Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глинкина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3864. Глинкина Мария Васильевна, 24 л., Иваново-Вознесенск. г., Кинешемск. у., с. Стрелки. Костромск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 183, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10 апр. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.