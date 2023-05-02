Изотов Лазарь Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Изотов
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34050. ИЗОТОВЪ, ЛАЗАРЬ ГРИГОРЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Маріин. у., Краснорѣченск. в., д. Вашпоя, 37 л., рд. Одоевск. у., Ивицк. в., въ с. Орѣхинѣ; — Иркутск. О. С., 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 4 уч. Нижнеудин. у., отъ 16 Мая 907 г., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Нояб. 907. | 902 53120 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 99 г. № 66614. | 88 103316 1647 У. | 86 83651 170¹ М. | 82 79849 169 М.
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