Душкова Меланья Авксентьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Душкова
- Имя
- Меланья
- Отчество
- Авксентьева
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20039. ДУШКОВА, Меланья Авксентьева. Солд. (чернораб.), 40 л.; род. въ г. Кишиневѣ; приг. М. С. 4 уч. Кишинев. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 17 Дек. 1886 г.
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