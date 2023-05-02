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Архипов Денис Архипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Денис
Отчество
Архипов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
638. Архипов Денис Архипов., 23 л., Ядринск. у. (Чувашск. АССР), д. Либашкино. Н. С. Д. к. г. Ленинграда. Ст. 162 п. "в", л. с. 8 м. 27 окт. 927.

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