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Краснов Сергей Михеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Сергей
Отчество
Михеевич
Дата исполнения приговора
04 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
6233. Краснов Сергей Михеевич, 21 г., Красно-Кутск. к. (Н П. АССР), с. Ахмата. Гл. С. Н. П. АССР. Ст. 142 (ст. р.), л. с. 3 г. 4 янв. 927.

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