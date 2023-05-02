Костомаров Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостомаров Степан Васильевич

Костомаров Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костомаров
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5049. КОСТОМАРОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Луганск. у., Крымск. в., д. Шестая рота. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 201 ч. 3, лиш. св. 1 г. Исп. 2 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close