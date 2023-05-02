Жуков Петр Флегонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Петр Флегонтович

Жуков Петр Флегонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Петр
Отчество
Флегонтович
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5543. Жуков Петр Флегонтович, 45 л., Ярославск. г., б. Борисоглебск. у., Хапольск. в., д. Шатино. Н. С. 1 уч. Повенецк. у. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 16 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close