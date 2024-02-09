Коваль Ефим Фокиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коваль
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Фокиев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47528. КОВАЛЬ, ЕФИМЪ ФОКІЕВЪ. К. Васильков. у., Мотовиловск. в., с. Марьяновки, 23 л.; — Кіевск. О. С., 13, 114, 134, 135, 9 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш, ос. пр., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 1 Іюня 905.
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